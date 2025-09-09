Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 13:15

Общество

Осенняя погода придет в Москву в конце сентября

Осенняя погода придет в Москву в конце сентября

Роспотребнадзор выявил нарушения в двух ресторанах в центре Москвы

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в Москве вечером 9 сентября

"Новости дня": в октябре вырастут военные пенсии

Синоптик Евгений Тишковец ответил на вопросы о погоде в Москве

Соседи в подмосковном ЖК рассорились из-за красного перца на клумбе

Два ресторана закрыли в центре Москвы из-за нарушений

Осенние ягоды появились на ярмарках в Москве

Врачи рассказали, как действует российская вакцина от рака

Температура в Москве опустится до 16 градусов вечером 9 сентября

Осенняя погода придет в Москву в последней декаде сентября. До этого времени в столице сохранится метеорологическое и бабье лето. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, до выходных температура в городе будет держаться на уровне 22–25 градусов.

Синоптики отмечают, что по ночам столбики термометров будут опускаться до 7–10 градусов, а днем будет теплеть до 18–21 градуса. По прогнозам, "автомобильная осень" наступит только на стыке октября и ноября, когда температура опустится ниже пяти градусов и придет время менять резину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика