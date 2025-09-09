Осенняя погода придет в Москву в конце сентября

Осенняя погода придет в Москву в последней декаде сентября. До этого времени в столице сохранится метеорологическое и бабье лето. Как уточнил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, до выходных температура в городе будет держаться на уровне 22–25 градусов.

Синоптики отмечают, что по ночам столбики термометров будут опускаться до 7–10 градусов, а днем будет теплеть до 18–21 градуса. По прогнозам, "автомобильная осень" наступит только на стыке октября и ноября, когда температура опустится ниже пяти градусов и придет время менять резину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.