"Новости дня": навес "сухие ноги" установят на вокзале Славянский бульвар

Навес "сухие ноги" установят для пассажиров московского городского вокзала Славянский бульвар. Это один из самых востребованных пересадочных узлов. Ежедневно через него совершают более 100 тысяч поездок. Под навесами появится навигация, установят скамейки и урны, а вокруг высадят кустарники, деревья и сделают цветники.

Российским эпидемиологам неизвестны данные о циркуляции каких-либо не изученных наукой инфекций. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что появившаяся в СМИ информация о якобы новом вирусе опирается на датированные 30 марта материалы. Тогда была микоплазменная пневмония. Столичные специалисты держат на постоянном контроле эпидемиологическую обстановку.

На Щелковском шоссе, Большой Черкизовской и Краснопрудной улицах обновят асфальт. Поменять планируют почти 460 тысяч квадратных метров покрытия при общей длине магистрали в 9 километров. Дорожное покрытие будут менять в несколько этапов.

Подробнее – в программе "Новости дня".