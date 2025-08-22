Движение временно перекрыли в районе Ленинского проспекта и МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение автотранспорта временно перекрыли в районе Ленинского проспекта и МКАД. Об этом предупредили в пресс-службе Дептранса Москвы.

В частности, водители не смогут проехать по трем полосам из пяти на внутренней стороне кольцевой дороги. Вместе с тем закрыт съезд с МКАД в районе Ленинского проспекта в направлении центра.

Дептранс призвал автолюбителей к внимательности и порекомендовал планировать маршрут заранее с учетом всех изменений.

Ранее москвичей предупредили о перекрытии нескольких набережных в центре города в воскресенье, 24 августа. Ограничения введут из-за проведения полумарафона "Лужники".

С 04:30 до 14:30 улица Лужники и Лужнецкая набережная будут полностью перекрыты. Фрунзенская набережная будет закрыта с 07:30 до 13:00. Также с 07:30 до 12:30 будет ограничен проезд по Пречистенской и Кремлевской набережным.

