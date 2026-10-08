"Мой район. Место встречи": район Хамовники с Александром Галибиным

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут о столичном районе Хамовники. Вместе с народным артистом РФ Александром Галибиным зрители прогуляются по литературным улицам района, вспомнят, какие здания связаны с именами известных русских писателей, посетят дом-усадьбу Льва Толстого и дом, в котором жил Михаил Булгаков.

Герои программы обсудят, как звучание аудиокниг меняет восприятие произведения и какие аудиоэкскурсии проводят в районе. Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".