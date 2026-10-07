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07 октября, 11:25

Город

"Мой район. Место встречи": район Отрадное со Станиславом Любшиным

"Мой район. Место встречи": район Отрадное со Станиславом Любшиным

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С районом Отрадное связаны воспоминания о детстве и юности народного артиста РСФСР Станислава Любшина. Он родился в селе Владыкино, когда эти места были Подмосковьем.

В выпуске вместе с артистом театра и кино пройдут по его любимым уголкам в районе и обсудят, как много нового появилось в Отрадном. Поговорят о том, почему Станислав Любшин мог стать сварщиком, и как сегодня при помощи сварки создают произведения искусства.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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