"Мой район. Место встречи": район Отрадное со Станиславом Любшиным

С районом Отрадное связаны воспоминания о детстве и юности народного артиста РСФСР Станислава Любшина. Он родился в селе Владыкино, когда эти места были Подмосковьем.

В выпуске вместе с артистом театра и кино пройдут по его любимым уголкам в районе и обсудят, как много нового появилось в Отрадном. Поговорят о том, почему Станислав Любшин мог стать сварщиком, и как сегодня при помощи сварки создают произведения искусства.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".