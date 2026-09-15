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15 сентября, 07:45

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Фотографы посоветовали москвичам сделать кадры на фоне "Чугунного павильона" осенью

Фотографы посоветовали москвичам сделать кадры на фоне "Чугунного павильона" осенью

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Московские фотографы советуют не откладывать фотосессию на фоне старинного "Чугунного павильона" на Красностуденческом проезде. Дело вовсе не в том, что остановка ветшает или ее собираются сносить. Просто она выигрышно смотрится в период золотой осени.

Изящное сооружение появилось там еще в 1890 году при трамваях на паровой тяге. На сегодняшний день это одна из старейших остановок города и идеальный фон для атмосферных кадров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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