Фотографы посоветовали москвичам сделать кадры на фоне "Чугунного павильона" осенью

Московские фотографы советуют не откладывать фотосессию на фоне старинного "Чугунного павильона" на Красностуденческом проезде. Дело вовсе не в том, что остановка ветшает или ее собираются сносить. Просто она выигрышно смотрится в период золотой осени.

Изящное сооружение появилось там еще в 1890 году при трамваях на паровой тяге. На сегодняшний день это одна из старейших остановок города и идеальный фон для атмосферных кадров.

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