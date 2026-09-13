Осенью в Москве вырос спрос на услуги нянь

Осенью в Москве традиционно растет спрос на услуги нянь. За месяц столичные жители и организации разместили более 1 000 вакансий для специалистов по уходу за детьми. В базе сейчас более 6 тысяч резюме.

По словам директора по развитию "АМАЛКО Персонал" Анастасии Пышкиной, хороших московских нянь разбирают быстро. Поэтому агентство активно набирает специалистов из Филиппин. Стоимость их услуг сопоставима с оплатой хорошей московской няни.

Как не ошибиться при выборе няни? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.