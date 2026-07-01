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01 июля, 07:45

Общество

Новый тренд отношений "чорманс" стал популярным среди москвичей

Новый тренд отношений "чорманс" стал популярным среди москвичей

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Среди москвичей набирает популярность новый тренд в отношениях под названием "чорманс". Это формат свиданий, который совмещает романтику с бытовыми делами, такими как совместные походы в супермаркет или строительный магазин.

В условиях дефицита времени в мегаполисе такой подход позволяет совмещать приятное с полезным и увидеть естественные реакции человека в реальных жизненных ситуациях. Часть людей выбирает такие встречи как альтернативу классическим свиданиям, которые напоминают собеседования и занимают много времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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