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06 октября, 11:00

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"Мой район. Место встречи": район Крылатское с Аркадием Укупником

"Мой район. Место встречи": район Крылатское с Аркадием Укупником

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" заслуженный артист РФ Аркадий Укупник отправится в район Крылатское. Композитор прожил здесь несколько лет, обрел дорогие сердцу уголки и даже сочинил гимн любимому району.

Зрители узнают, откуда пошло название места, в каких фильмах засветились его окрестности, и где в Крылатском собираются коллекционеры виниловых пластинок.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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