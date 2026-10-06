"Мой район. Место встречи": район Крылатское с Аркадием Укупником

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" заслуженный артист РФ Аркадий Укупник отправится в район Крылатское. Композитор прожил здесь несколько лет, обрел дорогие сердцу уголки и даже сочинил гимн любимому району.

Зрители узнают, откуда пошло название места, в каких фильмах засветились его окрестности, и где в Крылатском собираются коллекционеры виниловых пластинок.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".