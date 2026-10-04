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04 октября, 17:15

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Смотровые площадки с освещением появились в Мнёвниковской пойме

Смотровые площадки с освещением появились в Мнёвниковской пойме

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Смотровые площадки с освещением появились вдоль нового прогулочного маршрута в Мнёвниковской пойме. Здесь также обустроили деревянные дорожки и зоны отдыха на верхнем и нижнем уровнях, установили лавочки, качели и детские площадки.

По словам урбаниста Дмитрия Кудинова, система пешеходных троп позволяет сделать природный рельеф поймы доступным для жителей. Консультант по вопросам городского и регионального развития Мари Чичагова отметила, что проект укрепляет связи между двумя историческими районами Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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