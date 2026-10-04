04 октября, 09:30Спорт
Клуб ЦСКА запросил 60 тысяч рублей за выход троих детей на поле
Жительница Москвы возмутилась счетом на 60 тысяч рублей от футбольного клуба ЦСКА за выход троих ее сыновей на поле вместе с игроками перед матчем. В клубе также сообщили, что рост ребенка для участия должен составлять от 120 до 140 сантиметров.
Советский и российский футболист Александр Мостовой заявил, что никогда не слышал о платном выходе детей на поле. Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, что клуб предоставляет такую услугу на платной основе.
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