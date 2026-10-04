Клуб ЦСКА запросил 60 тысяч рублей за выход троих детей на поле

Жительница Москвы возмутилась счетом на 60 тысяч рублей от футбольного клуба ЦСКА за выход троих ее сыновей на поле вместе с игроками перед матчем. В клубе также сообщили, что рост ребенка для участия должен составлять от 120 до 140 сантиметров.

Советский и российский футболист Александр Мостовой заявил, что никогда не слышал о платном выходе детей на поле. Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо объяснил, что клуб предоставляет такую услугу на платной основе.

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