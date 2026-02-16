"Мой район. Место встречи": китайский Новый год с Ларисой Лужиной и Еленой Бирюковой

Третий год подряд Москва проводит красочный фестиваль, посвященный встрече китайского Нового года.

Почему это событие прочно вошло в жизнь города? Какие площадки и чем будут удивлять москвичей с 16 февраля по 1 марта? Какой конкурс позволит счастливчикам отправиться в туристическую поездку в Китай?

В этом выпуске известные актрисы театра и кино Лариса Лужина,

Елена Бирюкова познакомятся с традициями встречи Китайского Нового года, попробуют главное блюдо праздничного стола от шеф-повара из Китая и узнают, почему в Поднебесной зеленый чай считают напитком долгожителей.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".