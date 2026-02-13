"Мой район. Место встречи": усадебная Москва с Владимиром Стекловым

Зимняя усадебная Москва – это не просто парадные дворцы, а живая история, спрятанная в переулках и заповедных парках. С 1 декабря по 28 февраля фестиваль "Усадьбы Москвы" превращает знакомые маршруты в большое исследование с сотнями событий.

В этом спецвыпуске куратор фестиваля Ирина Кокорева расскажет, как работает зимний маршрут по московским усадьбам. Народный артист России Владимир Стеклов поделится историями, связанными со старыми особняками.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".