Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 11:10

Город

"Мой район. Место встречи": усадебная Москва с Владимиром Стекловым

"Мой район. Место встречи": усадебная Москва с Владимиром Стекловым

Расписание изменят на МЦД-3 из-за работ по модернизации контактной сети

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 99% 13 февраля

"Новости дня": аэропорты Москвы начали работать в усиленном режиме из-за непогоды

"Новости дня": фестиваль "Московские сани" стартует 14 февраля

Столица получит больше 700 вагонов "Москва-2026" в ближайшие годы

Москвичи могут посетить каток в конноспортивном комплексе "Битца"

Телезрительница Москвы 24 прислала кадры с колонной снегоуборщиков

Участники "Московского долголетия" начали осваивать нейросети

В Москве стартовала акция "Игрушка ветерану" к 81-й годовщине Победы

Зимняя усадебная Москва – это не просто парадные дворцы, а живая история, спрятанная в переулках и заповедных парках. С 1 декабря по 28 февраля фестиваль "Усадьбы Москвы" превращает знакомые маршруты в большое исследование с сотнями событий.

В этом спецвыпуске куратор фестиваля Ирина Кокорева расскажет, как работает зимний маршрут по московским усадьбам. Народный артист России Владимир Стеклов поделится историями, связанными со старыми особняками.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городфестиваливидео

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика