23 декабря, 16:05Город
"Улицы московские": улица Барклая
Имя героя, которое носит эта улица, известно всем, кто даже поверхностно знаком с отечественной историей, хотя знаменитый полководец Михаил Барклай де Толли здесь никогда не жил. Улица Барклая всегда была простой, рабочей, заводской.
Какой поступок школьников с улицы Барклая спас множество жизней? Где впервые началось промышленное производство мороженого? Почему поезд метро "Пионер Кунцева" пошел не по Филевской линии, а по Замоскворецкой?
Об этом – в программе "Улицы московские".