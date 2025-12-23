"Улицы московские": улица Барклая

Имя героя, которое носит эта улица, известно всем, кто даже поверхностно знаком с отечественной историей, хотя знаменитый полководец Михаил Барклай де Толли здесь никогда не жил. Улица Барклая всегда была простой, рабочей, заводской.

Какой поступок школьников с улицы Барклая спас множество жизней? Где впервые началось промышленное производство мороженого? Почему поезд метро "Пионер Кунцева" пошел не по Филевской линии, а по Замоскворецкой?

Об этом – в программе "Улицы московские".