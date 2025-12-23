Самую низкую температуру зафиксировали в ночь на 23 декабря в Тушине и на Балчуге

Ночь в Москве с 22 на 23 декабря стала самой холодной с начала зимы. Морознее всего было в Тушине – минус 10,9 градуса, на Балчуге – на 1,5 градуса теплее.

В течение дня в столице ожидается до 11 градусов мороза. Кроме того, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Его продлили до 25 декабря.

Следующей ночью, с 23 на 24 декабря, температура опустится еще на 4–5 рекордных градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.