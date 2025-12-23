Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 11:15

Общество

Самую низкую температуру зафиксировали в ночь на 23 декабря в Тушине и на Балчуге

Самую низкую температуру зафиксировали в ночь на 23 декабря в Тушине и на Балчуге

Свыше 30 тыс операций на сердце и сосудах провели в Москве в 2025 году

"Атмосфера": минус 14 градусов ожидается в Москве вечером 23 декабря

"Утро": москвичам рассказали о погоде 23 декабря

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за ветеринарные услуги

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 754 мм ртутного столба 23 декабря

Сильные снегопады прошли на севере Подмосковья

Кинологи назвали самые популярные породы собак в Москве в 2025 году

В Госдуме предложили запретить продажу "детского шампанского"

В России стали популярными концерты артистов 90-х

Ночь в Москве с 22 на 23 декабря стала самой холодной с начала зимы. Морознее всего было в Тушине – минус 10,9 градуса, на Балчуге – на 1,5 градуса теплее.

В течение дня в столице ожидается до 11 градусов мороза. Кроме того, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Его продлили до 25 декабря.

Следующей ночью, с 23 на 24 декабря, температура опустится еще на 4–5 рекордных градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика