"Мой район. Новости": многодетным в России могут дать право на досрочную пенсию

Минтруд России рассматривает предложение о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей. За двоих детей предлагают снижать пенсионный возраст на два года, за троих – на три, а при наличии четырех и более детей – на пять лет.

Сегодня многодетные матери могут выйти на пенсию раньше только при наличии необходимого стажа и пенсионных баллов. Экономисты отмечают, что инициатива выглядит привлекательно, но может оказаться труднореализуемой на практике.

