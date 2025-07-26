26 июля, 13:15Город
"Мой район. Новости": роддом и Центр женского здоровья появятся на базе ГКБ им Вересаева
На базе больницы имени Вересаева появятся роддом и Центр женского здоровья. Для этого реконструируют 3-й и 12-й корпуса. После завершения всех работ будущие мамы смогут получать все виды медпомощи в одном месте.
В роддоме оборудуют родбоксы, палаты, а также отделение реанимации и стационар кратковременного пребывания. Во всех помещениях установят новейшую медицинскую технику. Кроме того, мамы получат возможность круглосуточно находиться с новорожденными в комфортных палатах.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".