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Новости

26 июля, 13:15

Город

"Мой район. Новости": роддом и Центр женского здоровья появятся на базе ГКБ им Вересаева

"Мой район. Новости": роддом и Центр женского здоровья появятся на базе ГКБ им Вересаева

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Собянин: модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

Модернизация еще двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в 2025 году

На базе больницы имени Вересаева появятся роддом и Центр женского здоровья. Для этого реконструируют 3-й и 12-й корпуса. После завершения всех работ будущие мамы смогут получать все виды медпомощи в одном месте.

В роддоме оборудуют родбоксы, палаты, а также отделение реанимации и стационар кратковременного пребывания. Во всех помещениях установят новейшую медицинскую технику. Кроме того, мамы получат возможность круглосуточно находиться с новорожденными в комфортных палатах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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