"Мой район. Новости": 700 столичных брендов представили продукцию на "Зеленом маркете"

На Болотной площади проходит "Зеленый маркет", где свои товары представили 700 московских брендов. Участники проекта "Сделано в Москве" предлагают одежду, сладости, товары для животных и предметы искусства.

Предприниматели получают поддержку от города и находят новых покупателей. На маркете можно увидеть и технологичные новинки. Например, футболки с термореактивным покрытием, созданные благодаря участию в креативных проектах столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".