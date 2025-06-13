13 июня, 17:35Экономика
"Мой район. Новости": 700 столичных брендов представили продукцию на "Зеленом маркете"
На Болотной площади проходит "Зеленый маркет", где свои товары представили 700 московских брендов. Участники проекта "Сделано в Москве" предлагают одежду, сладости, товары для животных и предметы искусства.
Предприниматели получают поддержку от города и находят новых покупателей. На маркете можно увидеть и технологичные новинки. Например, футболки с термореактивным покрытием, созданные благодаря участию в креативных проектах столицы.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".