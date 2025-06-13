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13 июня, 17:35

Экономика

"Мой район. Новости": 700 столичных брендов представили продукцию на "Зеленом маркете"

"Мой район. Новости": 700 столичных брендов представили продукцию на "Зеленом маркете"

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На Болотной площади проходит "Зеленый маркет", где свои товары представили 700 московских брендов. Участники проекта "Сделано в Москве" предлагают одежду, сладости, товары для животных и предметы искусства.

Предприниматели получают поддержку от города и находят новых покупателей. На маркете можно увидеть и технологичные новинки. Например, футболки с термореактивным покрытием, созданные благодаря участию в креативных проектах столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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