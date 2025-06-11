11 июня, 06:40Город
"Мой район. Новости": в Москве стартовал сезон гриля с рыбными котлетами
Сезон гриля в Москве в самом разгаре. На рынке "Москва – на волне" в районе Митино можно купить замороженные котлеты из лосося, трески, щуки, кальмара и других видов рыбы. Их удобно взять с собой, например, на дачу – продукты упакованы в вакуум и сохраняют полезные свойства.
Котлеты подходят для приготовления на сковороде, пару или гриле. Также на прилавках можно найти рыбные люля и медальоны, в том числе с овощами и сыром.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".