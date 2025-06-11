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11 июня, 06:40

Город

"Мой район. Новости": в Москве стартовал сезон гриля с рыбными котлетами

"Мой район. Новости": в Москве стартовал сезон гриля с рыбными котлетами

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Сезон гриля в Москве в самом разгаре. На рынке "Москва – на волне" в районе Митино можно купить замороженные котлеты из лосося, трески, щуки, кальмара и других видов рыбы. Их удобно взять с собой, например, на дачу – продукты упакованы в вакуум и сохраняют полезные свойства.

Котлеты подходят для приготовления на сковороде, пару или гриле. Также на прилавках можно найти рыбные люля и медальоны, в том числе с овощами и сыром.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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