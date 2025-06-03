Рыбный рынок открылся на Школьной улице в Москве

Эта неделя в столице проходит под знаком фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". На Школьной улице открылся рыбный рынок с 500 видами морепродуктов от производителей со всей страны – от Мурманска до Дальнего Востока. До 8 июня москвичей и туристов ждут гастрономические ярмарки, фуд-корты и тематические площадки.

Фестиваль стал частью проекта "Лето в Москве". В парках вновь открылись бассейны – в Митино, на Ходынском поле и Красной Пресне. Здесь проходят тренировки по аквааэробике, работают детские игровые зоны и летние кинотеатры. Для любителей чтения – библиотеки с аутентичным дизайном в парках 50-летия Октября, Воронцово и на Ходынском поле.

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