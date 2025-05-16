16 мая, 10:20Общество
"Мой район. Новости": в МАИ начали внедрять новую систему высшего образования
Московский авиационный институт в районе Сокол стал одним из первых вузов, где запустили новую систему высшего образования. Студенты теперь обучаются по трехуровневой модели: базовое, специализированное и профессиональное высшее образование.
В отличие от прежней системы с бакалавриатом и магистратурой, этот формат ориентирован на практику и сотрудничество с работодателями.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".