"Мой район. Новости": в МАИ начали внедрять новую систему высшего образования

Московский авиационный институт в районе Сокол стал одним из первых вузов, где запустили новую систему высшего образования. Студенты теперь обучаются по трехуровневой модели: базовое, специализированное и профессиональное высшее образование.

В отличие от прежней системы с бакалавриатом и магистратурой, этот формат ориентирован на практику и сотрудничество с работодателями.

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