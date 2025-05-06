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06 мая, 23:45

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"Мой район. Новости": в Москве начали отключать отопление

"Мой район. Новости": в Москве начали отключать отопление

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В Москве начали отключать отопление. Этот процесс будет происходить поэтапно. Сначала тепло перестанет поступать на промышленные и административные объекты, а затем в жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.

В общей сложности отключение затронет почти 75 тысяч зданий. Вместе с тем началась подготовка к следующему отопительному сезону. Специалистам предстоит провести гидравлические испытания теплосетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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