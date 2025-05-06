06 мая, 23:45Город
"Мой район. Новости": в Москве начали отключать отопление
В Москве начали отключать отопление. Этот процесс будет происходить поэтапно. Сначала тепло перестанет поступать на промышленные и административные объекты, а затем в жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения.
В общей сложности отключение затронет почти 75 тысяч зданий. Вместе с тем началась подготовка к следующему отопительному сезону. Специалистам предстоит провести гидравлические испытания теплосетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".