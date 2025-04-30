"Мой район. Новости": бесплатные цифровые глюкометры начали выдавать в Москве

В Москве пациенты с сахарным диабетом могут получить бесплатные цифровые глюкометры и тест-полоски. Их выдают в городских аптеках и аптечных пунктах по рецепту врача.

Удобство цифровых глюкометров в том, что их можно подключить к мобильному телефону, планшету или компьютеру. Все данные будут автоматически передаваться в электронную медкарту пациента. Для настройки нужно скачать специальное приложение на телефон и синхронизировать с ним глюкометр.

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