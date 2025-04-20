"Мой район. Новости": проект "Лето в Москве" стартует 1 июня

Мероприятия масштабного столичного проекта "Лето в Москве" стартуют 1 июня. Три месяца жители и гости столицы будут посещать мастер-классы, спортивные соревнования, концерты, кинопоказы, лекции и многое другое. Большинство событий будут бесплатными.

По традиции, "Лето в Москве" объединит яркие фестивали сезона: "Вкусы России", "Театральный бульвар", "Сады и цветы", "Времена эпохи", "Усадьбы Москвы", "Москва на Волне. Рыбная неделя" и многие другие. Новинка этого сезона – творческий лагерь "Молодежь Москвы" в кинопарке "Москино".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".