18 марта, 02:00Общество
"Мой район. Новости": ветеринары напомнили москвичам о защите питомцев от клещей
С приходом весны ветеринары напоминают москвичам о необходимости защищать питомцев от клещей. Эти паразиты активны до поздней осени, и любое животное, гуляющее на улице, должно быть обработано.
Для защиты используют капли, спреи и ошейники, но лучше всего подобрать комплексное лечение с помощью ветеринара. Также весной важно обратить внимание на питание питомцев и своевременно сделать прививки.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".