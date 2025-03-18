"Мой район. Новости": ветеринары напомнили москвичам о защите питомцев от клещей

С приходом весны ветеринары напоминают москвичам о необходимости защищать питомцев от клещей. Эти паразиты активны до поздней осени, и любое животное, гуляющее на улице, должно быть обработано.

Для защиты используют капли, спреи и ошейники, но лучше всего подобрать комплексное лечение с помощью ветеринара. Также весной важно обратить внимание на питание питомцев и своевременно сделать прививки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".