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18 марта, 02:00

Общество

"Мой район. Новости": ветеринары напомнили москвичам о защите питомцев от клещей

"Мой район. Новости": ветеринары напомнили москвичам о защите питомцев от клещей

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С приходом весны ветеринары напоминают москвичам о необходимости защищать питомцев от клещей. Эти паразиты активны до поздней осени, и любое животное, гуляющее на улице, должно быть обработано.

Для защиты используют капли, спреи и ошейники, но лучше всего подобрать комплексное лечение с помощью ветеринара. Также весной важно обратить внимание на питание питомцев и своевременно сделать прививки.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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