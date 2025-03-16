"Мой район. Новости": на Коломенской улице обновят фасад жилого дома

Дом на Коломенской улице приведут в порядок в рамках капитального ремонта. Специалисты очистят и покрасят фасад, обновят балконы и цокольную часть здания.

Шестнадцатиэтажный дом был построен в 1980-х и отличается выступающими входными группами и балконами. Работы пройдут по городской программе капремонта, рассчитанной до 2044 года. За это время обновят почти 30 тысяч многоквартирных домов.

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