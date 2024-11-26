"Мой район. Новости": проходку тоннеля завершили на Рублево-Архангельской линии метро

Очередной этап большой подземной стройки завершился в Хорошёво-Мнёвниках. Там закончилась проходка одного из двух тоннелей между будущими станциями метро "Народное Ополчение" и "Бульвар Генерала Карбышева". Они станут частью новой Рублево-Архангельской линии.

Графитовая линия соединит семь районов в центре, на западе и северо-западе Москвы, выйдет за МКАД и дотянется до Красногорска. Сооружение всех перегонных тоннелей от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" планируют завершить в 2026 году.

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