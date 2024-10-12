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12 октября, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": будущий вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших в Москве

"Мой район. Новости": будущий вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших в Москве

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Строящийся городской вокзал Серп и Молот станет одним из крупнейших в Москве. Он объединит два столичных района – Таганский и Лефортово. Так, пассажирам станет удобно делать пересадку между МЦД-2 и МЦД-4, а также станциями метро "Римская" и "Площадь Ильича". Еще он будет интегрирован с наземным транспортом.

Кроме того, у вокзала появятся 4 детские площадки, на которых установят развивающее оборудование для ребят разных возрастов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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