Собянин: на заводе "СВАРЗ" для Москвы сделали уже 5 тыс остановочных павильонов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пятитысячный остановочный павильон создали на заводе "СВАРЗ" для Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр рассказал, что производство новых остановок позволяет менять устаревшие павильоны. По его словам, современные остановки выпускаются из нержавеющей стали и алюминия повышенной прочности, а стенки павильонов из прозрачного триплекса не разбиваются в случае повреждений.

Кроме того, на новых остановочных павильонах установлены системы освещения и видеонаблюдения, а также размещены плакаты с расписанием маршрутов и QR-кодами, которые помогают следить за временем прибытия транспорта.

В этом году в Москве специалисты установили свыше тысячи новых остановочных павильонов. Всего с 2018 года на заводе "СВАРЗ" собрали более 4,9 тысячи новых остановок, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

