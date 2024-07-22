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22 июля, 17:30

Город

"Мой район. Новости": единое пространство для отдыха и спорта создадут в Дорогомилове

"Мой район. Новости": единое пространство для отдыха и спорта создадут в Дорогомилове

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Жители района Дорогомилово осенью получат единое пространство для отдыха со спортивными площадками, скверами и прогулочной зоной. В данный момент специалисты благоустраивают подходы к причалам Кутузовский и Сити-Багратион, расположенным на набережной Тараса Шевченко.

В этом месте появятся дорожки с экологичным покрытием и фонари с энергосберегающими светильниками. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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