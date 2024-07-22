"Мой район. Новости": единое пространство для отдыха и спорта создадут в Дорогомилове

Жители района Дорогомилово осенью получат единое пространство для отдыха со спортивными площадками, скверами и прогулочной зоной. В данный момент специалисты благоустраивают подходы к причалам Кутузовский и Сити-Багратион, расположенным на набережной Тараса Шевченко.

В этом месте появятся дорожки с экологичным покрытием и фонари с энергосберегающими светильниками. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".