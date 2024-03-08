"Мой район. Новости": устаревшие газопроводы реконструируют на Беговой улице

Устаревшие газопроводы на Беговой улице реконструируют без отключения потребителей. Специалисты уже приступили к работе на участке между домами 2 и 20. Сотрудники Мосгаза заменят тысячу метров стальных труб на современные из полиэтилена, – это аналоги отечественного производства.

Прослужить обновленный газопровод может более 40 лет. Работы будут выполнены с минимальным воздействием на окружающую среду. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".