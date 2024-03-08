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08 марта, 00:40

Город

"Мой район. Новости": устаревшие газопроводы реконструируют на Беговой улице

"Мой район. Новости": устаревшие газопроводы реконструируют на Беговой улице

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Устаревшие газопроводы на Беговой улице реконструируют без отключения потребителей. Специалисты уже приступили к работе на участке между домами 2 и 20. Сотрудники Мосгаза заменят тысячу метров стальных труб на современные из полиэтилена, – это аналоги отечественного производства.

Прослужить обновленный газопровод может более 40 лет. Работы будут выполнены с минимальным воздействием на окружающую среду. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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