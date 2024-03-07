Реконструкция газопроводов началась на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рабочие приступили к реконструкции старых газопроводов на Беговой улице. Все работы пройдут без отключения москвичей от газоснабжения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Между домами 2 и 20 на указанной улице специалисты АО "Мосгаз" заменят тысячу метров стальных труб низкого и среднего давления на новые полиэтиленовые аналоги российского производства. Такой материал отличается прочностью, а также устойчивостью к температурным скачкам и химическому воздействию. Новые газопроводы будут пригодны для использования более 40 лет.

Уменьшить масштабы разрытия в ходе работ помогают метод открытой прокладки трубопроводов и закрытый метод бестраншейных технологий. Обновление газопроводов будет завершено в августе.

Осенью прошлого года специалисты закончили реконструкцию газопроводов общей протяженностью более 3 километров на севере Москвы.

Как уточнил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов, модернизация проходила в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности.



Реконструкция Голутвинского и Щукинского газопроводов завершена более чем на половину