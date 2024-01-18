Около 70 задвижек большого диаметра заменили на водопроводе Москвы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты заменили 70 единиц запорной арматуры большого диаметра в прошлом году. Речь идет о задвижках на водоводах и магистральных трубопроводах столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

"Задвижка – важнейший узел системы водоснабжения, который позволяет распределять потоки по направлениям, регулировать давление, контролировать расход ресурсов. Рабочий диаметр таких задвижек составляет 600–1 400 миллиметров, а масса варьируется от одной до трех тонн", – говорится в сообщении.

В материале отметили, что выход техники из строя может стать причиной повреждения участка сети и больших потерь воды. В этой связи АО "Мосводоканал" регулярно проверяет состояние трубопроводов и запорной арматуры. Каждый участок и задвижка имеют паспорта, где указываются сроки и объем проведенных исследований.

При замене запорной арматуры специалисты перекрывают участок трубопровода, на котором расположено оборудование. Узел разбирается и демонтируется, на место старых элементов устанавливаются новые. Замена задвижки от перекрытия водопровода до его повторного запуска занимает не более трех дней.

В общей сложности на водоводах и магистралях АО "Мосводоканал" находится свыше пяти тысяч единиц запорно-регулирующей арматуры диаметром 600 миллиметров и более. Уточняется, что программа их плановой замены практически выполнена.

Ранее сообщалось, что специалисты обновили внутренний водосток в 119 многоквартирных домах Москвы в рамках программы капитального ремонта. В ходе работ были задействованы современные технологии.

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