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24 января, 08:32

Город

В Москве завершили пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства провели регламентные работы по пескоструйной очистке и сопутствующему ремонту 80 инженерных сооружений столицы, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Работы проходили в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях, на мостах и набережных. Среди них Нагатинский, Патриарший, Андреевский мосты и Котельническая набережная.

С помощью такой технологии обрабатывают каменные и бетонные напольные покрытия, лестничные сходы, парапеты, гранитную облицовку, металлические и чугунные ограждения. Затем гранитные и бетонные поверхности окрашивают.

Специалисты проводят работы, используя специальный пескоструйный аппарат. Песок подается по шлангу под большим давлением и удаляет загрязнения, начиная от старой краски и ржавчины, заканчивая грязью. Давление подбирают индивидуально к каждой поверхности. Это зависит от используемого материала.

Такую очистку объектов проводят только днем и только в защитных шлемах и комбинезонах. Одна бригада из пяти специалистов за смену может привести в порядок более 100 квадратных метров поверхности.

Ранее сообщалось, что на территории ТиНАО в прошлом году расчистили 158 гектаров просек вдоль линий электропередачи. Это стало на 32 гектара больше, чем в 2022 году,

Специалисты удалили растительность и сухостой, что позволяет обеспечить своевременный доступ к оборудованию при появлении нарушений. Также это снижает вероятность падения деревьев и крупных веток на провода. Просеки расчищают круглогодично, однако основные работы проводятся весной и летом.

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