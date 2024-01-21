21 января, 09:22Город
Свыше 150 га территории вдоль линий электропередачи расчистили в ТиНАО
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба ПАО «Россети Московский регион»
На территории ТиНАО расчистили 158 гектаров просек вдоль линий электропередачи в прошлом году. Это стало на 32 гектара больше, чем в 2022 году, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
Специалисты удалили растительность и сухостой, что позволяет обеспечить своевременный доступ к оборудованию при появлении нарушений. Также это снижает вероятность падения деревьев и крупных веток на провода.
Просеки расчищают круглогодично, однако основные работы проводятся весной и летом.
За прошлый год специалисты провели работы вдоль линий Встреча – Лесная и Кедрово – Лесная, Марьино – Леоново, Ваулово – Кресты и Ваулово – Лебедево, Троицкая – Рязаново, Есино – Ежовка и Кленово – Емцово.
Ранее стало известно, что специалисты заменили 70 единиц запорной арматуры большого диаметра в прошлом году. Речь идет о задвижках на водоводах и магистральных трубопроводах столицы. При замене запорной арматуры специалисты перекрывают участок трубопровода, на котором расположено оборудование. Узел разбирается и демонтируется, на место старых элементов устанавливаются новые.
До этого сообщалось, что специалисты обновили внутренний водосток в 119 многоквартирных домах Москвы в рамках программы капитального ремонта. В ходе работ были задействованы современные технологии.
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