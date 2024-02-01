"Мой район. Новости": электробусы выйдут на маршрут 736 в Печатниках с 3 февраля

В районе Печатники с 3 февраля на маршруте 736 вместо автобусов будут курсировать электробусы. Пассажиры смогут на инновационных машинах добираться до восьми станций метро, МЦК, а еще до поликлиник, образовательных учреждений и районного центра госуслуг.

По будням на этом маршруте совершают более двух тысяч поездок. С 2021 года в столице электробусы собирают на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. За это время там создали около 500 новейших моделей.

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