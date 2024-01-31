Несколько автомобилей столкнулись на МСД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на Московском скоростном диаметре, в районе Березовой аллеи, дома 5А, строения 5. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы Москвы. Информация о возможных пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

В связи с аварией движение в сторону проспекта Мира затруднено. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с участием нескольких авто произошло на Кутузовском проспекте, в районе Поклонной горы. Из-за случившегося движение также было затруднено в оба направления, однако к настоящему моменту его уже восстановили.

До этого пешеход погиб в ДТП на северо-востоке Москвы. Предварительно, Chery Tiggo наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в районе дома 118 на проспекте Мира.

ДТП произошло на Кутузовском проспекте