Пешеход погиб в ДТП на северо-востоке столицы

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Пешеход погиб в ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации ведомства, Chery Tiggo наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в 01:15 31 января. Происшествие случилось в районе дома 118 на проспекте Мира.

Уточняется, что в результате аварии мужчина-пешеход 1972 года скончался на месте от полученных травм. Пешеходов призвали переходить скоростные магистрали только в установленных для этого местах и не подвергать опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.

Накануне несколько машин столкнулись на внешней стороне 12-го километра МКАД. Движение транспорта в районе ДТП было затруднено.

До этого мужчина погиб в результате наезда грузовика на легковушку на пункте взимания платы (ПВП), расположенном на 45-м километре автодороги М-1 "Беларусь". Следственный орган возбудил по данному факту уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Авария с участием двух автомобилей произошла на 67-м километре МКАД