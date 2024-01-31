Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 21:47

Происшествия

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после аварии. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Chery Tiggo наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате произошедшего пешеход погиб.

ДТП произошло на Кутузовском проспекте

Читайте также

происшествияДТП
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика