Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после аварии. Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Chery Tiggo наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате произошедшего пешеход погиб.



ДТП произошло на Кутузовском проспекте