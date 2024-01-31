ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе Поклонной горы

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.



"На Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В районе аварии временно затруднено движение транспорта в обоих направлениях. В связи с этим автомобилистам рекомендовали выбирать пути объезда.

До этого ДТП произошло на северо-востоке Москвы. Chery Tiggo наехал на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате произошедшего пешеход погиб.



Авария с участием двух автомобилей произошла на 67-м километре МКАД