"Жизнь в большом городе": бизнес на красоте

За последний год спрос на услуги мастеров по красоте в России вырос в два раза. Отечественные компании в области косметологии стремятся создать высокий уровень сервиса.

Какие косметологические процедуры чаще всего выбирают посетители салонов? Во сколько обходятся их услуги? Что производят отечественные компании в области косметологии? И какую поддержку им оказывает город? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".