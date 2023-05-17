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17 мая, 19:00

Экономика

"Жизнь в большом городе": бизнес на красоте

"Жизнь в большом городе": бизнес на красоте

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За последний год спрос на услуги мастеров по красоте в России вырос в два раза. Отечественные компании в области косметологии стремятся создать высокий уровень сервиса.

Какие косметологические процедуры чаще всего выбирают посетители салонов? Во сколько обходятся их услуги? Что производят отечественные компании в области косметологии? И какую поддержку им оказывает город? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
экономикагородвидеоЕвгения Мирошкина
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