"Жизнь в большом городе": столичные медицинские изделия

Столичные предприятия Москвы с начала 2022 года в 1,5 раза увеличили выпуск медицинского оборудования и инструментов. Растет и число клинических исследований со стороны фармацевтических компаний, которые также наращивают производство.

Какие лекарства и медицинское оборудование производят в Москве? Как в этой сфере работает импортозамещение? И какие новые технологии применяются на производстве? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".