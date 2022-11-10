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Новости

10 ноября, 19:00

Экономика

"Жизнь в большом городе": столичные медицинские изделия

"Жизнь в большом городе": столичные медицинские изделия

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Столичные предприятия Москвы с начала 2022 года в 1,5 раза увеличили выпуск медицинского оборудования и инструментов. Растет и число клинических исследований со стороны фармацевтических компаний, которые также наращивают производство.

Какие лекарства и медицинское оборудование производят в Москве? Как в этой сфере работает импортозамещение? И какие новые технологии применяются на производстве? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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городэкономикавидеоНаталия Шкода
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