Новый корпус Совета Федерации в Москве сдали в эксплуатацию

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса Совета Федерации. Здание располагается в историческом центре Москвы, по адресу улица Большая Дмитровка, дом 24, строение 2.

"В новом здании будут организованы рабочие места для сенаторов и сотрудников аппарата Совета Федерации, которые временно размещены в корпусе на Новом Арбате из-за нехватки помещений в основном здании на Большой Дмитровке", – заявил председатель Мосгостройнадзора Игорь Войстратенко.

Площадь строения достигает более 15 тысяч квадратных метров. В здании – семь этажей, предусмотрены три подземных уровня для служебных автомобилей вместимостью – 86 машиномест.

Рабочие кабинеты сенаторов и комнаты для сотрудников аппарата оборудуют со второго по шестой этаж. Кроме того, предусмотрены залы для заседаний комитетов и переговорные.

В начале ноября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию около 9,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 5 миллионов отведены под жилую застройку.

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