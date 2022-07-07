"Жизнь в большом городе": образование в ТиНАО

За 10 лет в ТиНАО построили 70 детских садов и 31 школу.

Каких темпов строительства на присоединенных территориях город будет придерживаться в будущем? По какому принципу строят социальные объекты? И как развивают инфраструктуру? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".