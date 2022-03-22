"Жизнь в большом городе": стройка в Москве

Правительство Москвы обеспечит поддержку строительной отрасли в части выполнения госконтрактов и сохранения объемов ввода жилья. Об этом сообщили в пресс-службе столичного градостроительного комплекса.

Как город будет поддерживать стройки? Кто на них будет работать? И стоит ли в данный момент присматриваться к рынку жилья? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".