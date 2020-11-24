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Экономика

24 ноября, 19:00

"Жизнь в большом городе": "удар по общепиту"

экономика финансы видео Анна Хрупина

Кафе и рестораны в столице не будут принимать гостей в новогоднюю ночь. Москвичи встретят праздники дома с дополнительными ограничениями: до 15 января отменяются все массовые мероприятия, а общепит и развлекательные заведения ночью должны быть закрыты.

При этом многие предприниматели рассчитывали восстановиться именно в рождественские праздники. Декабрь – традиционно самый оживленный месяц за счет банкетов. В прошлом году в это время столичный общепит заработал почти 20 миллиардов рублей, а в январе еще чуть больше 18 миллиардов.

В целом по итогам года выручка общепита может сократиться наполовину – такую оценку приводит Федерация рестораторов и отельеров. Мосстат по итогам девяти месяцев сообщает о падении оборота на 20% – почти до 120 миллиардов рублей. Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".

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