"Жизнь в большом городе": "удар по общепиту"

Кафе и рестораны в столице не будут принимать гостей в новогоднюю ночь. Москвичи встретят праздники дома с дополнительными ограничениями: до 15 января отменяются все массовые мероприятия, а общепит и развлекательные заведения ночью должны быть закрыты.

При этом многие предприниматели рассчитывали восстановиться именно в рождественские праздники. Декабрь – традиционно самый оживленный месяц за счет банкетов. В прошлом году в это время столичный общепит заработал почти 20 миллиардов рублей, а в январе еще чуть больше 18 миллиардов.

В целом по итогам года выручка общепита может сократиться наполовину – такую оценку приводит Федерация рестораторов и отельеров. Мосстат по итогам девяти месяцев сообщает о падении оборота на 20% – почти до 120 миллиардов рублей. Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".

