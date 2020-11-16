"Торги Москвы": предприниматели Москвы оформили арендные каникулы

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2300 столичных предпринимателей оформили арендные каникулы на городскую недвижимость в рамках программы антикризисной поддержки. Активнее всего этой мерой пользуются предприятия торговли, сферы бытовых услуг и гостиничного бизнеса. В общей сложности предприниматели, получившие право временно не платить за аренду, сэкономили свыше двух миллиардов рублей. Оформить арендные каникулы на 4 месяца столичный бизнес может до конца года, антикризисная мера рассчитана на 11 тысяч предпринимателей, а на оказание этой поддержки город направит 6,5 миллиарда рублей.
Технологии искусственного интеллекта помогли единой электронной торговой площадке Росэлторг на 5,3% снизить число несостоявшихся закупок. Речь идет о специальной рекомендательной системе, которая анализирует потенциальных поставщиков по 300 различным аспектам, после чего им отправляется предложение поучаствовать в той или иной процедуре. В восьми случаях из десяти система верно определяет интерес поставщика, что позволяет привлечь к закупкам дополнительных участников.
Столичные предприниматели могут арендовать у города более 100 нежилых помещений по льготной ставке. На старте торгов она составляет 1 тысячу рублей за квадратный метр для подвальных помещений и 4750 рублей для объектов на первых этажах. Принять участие могут только представители малого и среднего бизнеса. Больше всего помещений сдается на западе, севере и северо-западе Москвы.
Профессиональные инвесторы и консультанты в сфере коммерческой недвижимости сходятся во мнении, что диапазон предложений от города сегодня очень широк. А значит, у предпринимателя есть шанс реализовать практически любую бизнес идею. Каждую неделю база столичного Инвестпортала пополняется новыми объектами. И многие из них можно купить или арендовать по весьма привлекательным ценам.
Подробнее – в программе "Торги Москвы".
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