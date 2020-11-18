В Совфеде оценили предложение создать систему вызова скорой по СМС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский оценил идею создания системы вызова скорой помощи по СМС. Об этом сообщает RT.

Рязанский отметил, что подобную систему следует оставить только для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Нужен живой голос, общение. По крайней мере, чтобы понять, что с человеком происходит, нужно ли бригаду неотложки вызывать или бригаду скорой отправлять", – отметил он.

Также сенатор добавил, что не каждый умеет пользоваться опцией создания СМС-сообщений. Кроме того, он не исключил и таких рисков, как сбои в работе устройств.

"Я пока чисто технически вижу, что здесь будет больше вопросов, чем ответов", – заключил он.

Ранее руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил создать систему вызова скорой помощи по СМС. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.