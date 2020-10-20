В России предложили изменить возраст права владения некоторым оружием

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Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил повысить возрастной ценз для владельцев охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия до 21 года, сообщает RT.

В своем письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева он указал, что такое оружие часто могут купить 18-летние молодые люди, только окончившие школу, не имеющие опыта военной службы и не всегда обладающие психологической зрелостью, нужной для ответственного отношения к владению оружием.

Курдесов напомнил, что в сейчас такой возрастной ценз действует в отношении тех, кто планирует приобрести гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения.

12 октября возле одной из остановок в поселке Большеорловское в Нижегородской области неизвестный открыл стрельбу по рейсовому автобусу. Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли три человека.

