"Жизнь в большом городе": "газовое хозяйство"

На прошлой неделе один за одним взрывался газ в многоквартирных домах. 25 августа в Ярославле хоронили двух женщин и ребенка. Они погибли в здании, в котором обрушилось несколько этажей подъезда. По версии следствия, причиной послужила утечка газа в одной из квартир.

А 26 августа в один день взрывы газа прозвучали в Москве и Керчи. Такие происшествия случаются с пугающей регулярностью. Депутаты Госдумы хотят законодательно урегулировать использование газа, но инициатива пока лишь проходит проверку. Подробнее – в программе "Жизнь в большом городе".